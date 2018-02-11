В Оболонском районе Киева за год украдены 853 лифтовые катушки, массовое воровство привело к остановке подъемников. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Live.

По информации компании по обслуживанию жилого фонда Оболонского района, компании нанесен ущерб на 2,1 млн грн.

"Стоимость одной катушки с установкой составляет две тысячи гривен. В одном из домов мы зафиксировали восемь повторных фактов воровства. Очень часто воры используют ломы, газовые резаки, чтобы взломать двери в лифтах", - рассказала директор руководящей компании в Оболонском районе Людмила Сагайдак.

В мэрии просят граждан быть бдительными и, услышав подозрительный шум возле лифтового оборудования, немедленно вызывать полицию.

Напомним, ранее в Киеве на Троещине мужчина пытался задушить девушку в лифте, а потом разрыдался.

Также "Страна" писала, что в Киеве больше половины всех лифтов в аварийном состоянии и опасны для жизни.