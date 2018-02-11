Украинские пчелы будут спасать канадских собратьев от полного исчезновения
Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских, которые находятся на грани исчезновения.
Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук на своей странице в Twitter, пишет "Голос Америки".
Как сообщил посол, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.
Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде.
"От восторга аж загудело. Джордж Скотт с Niagara Beeway и Татьяна Васильковская с Honeyua.com сообщили о совместных усилиях помочь популяции пчел в Канаде своими знаниями и карпатскими пчелами", - сообщил в Twitter посол Канады в Украине.
Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.
Ранее эксперты опровергли экспорт шмелей из Украины. Зато рассказали, что на продажу идут пчелы и пауки.
Напомним также, что колония агрессивных пчел заблокировала вход в небоскреб на Манхэттене.