Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских, которые находятся на грани исчезновения.

Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук на своей странице в Twitter, пишет "Голос Америки".

Как сообщил посол, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде.

"От восторга аж загудело. Джордж Скотт с Niagara Beeway и Татьяна Васильковская с Honeyua.com сообщили о совместных усилиях помочь популяции пчел в Канаде своими знаниями и карпатскими пчелами", - сообщил в Twitter посол Канады в Украине.

Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.

Ранее эксперты опровергли экспорт шмелей из Украины. Зато рассказали, что на продажу идут пчелы и пауки.

Напомним также, что колония агрессивных пчел заблокировала вход в небоскреб на Манхэттене.