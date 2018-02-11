В США 31-летняя бывшая учительница из американского штата Алабама Чарли Паркер обратилась в суд с иском, чтобы дать право учителям заниматься любовью со своими подопечными. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас, по законам штата, преподаватели могут вступать в интимную связь с учениками старше 19 лет.

К слову, Паркер предъявлены обвинения в совращении двух 16-летних подростков.

По мнению Чарли, запрет на секс между учителем и несовершеннолетним учеником является "ущемлением конституционных прав людей", занимающихся педагогической деятельностью.

Любопытно, что возраст согласия на интимные отношения в Алабаме составляет 16 лет и обвинения офицеру полиции или врачу, если они вступят в половую связь с подростком, предъявлены не будут.

33-летний супруг Чарли Паркер тоже проходит по делу о сексе с учеником. В обвинении говорится, что он вступил в половую связь со школьницами 6 раз. В то же время его супруга занялась сексом с 11 несовершеннолетними школьниками. Встречи происходили в доме преподавателей.

Супруги, отстаивающие права на секс с учениками Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", в старейшей школе Британии запретили ученикам романтические отношения.

Напомним также, что почти половина молодых людей Британии намеренно не пользуются презервативами с новыми партнерами.