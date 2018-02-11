Житель Сочи Максим Коломейцев, который собирался лететь из Москвы в Орск на разбившемся в Подмосковье самолете Ан-148, за несколько дней до рейса неожиданно передумал лететь этим рейсом и сдал билеты.

Как рассказал сам Коломейцев он собирался лететь по маршруту Сочи - Москва - Орск, но решил сдать билеты, потеряв на этом около 10 тысяч рублей.

"Дрожь по спине, конечно, пробежала. И я предпочитаю на эту тему не думать. Я стараюсь думать о положительных вещах, а все, что происходит плохого, я стараюсь стирать из своей памяти, потому что нет смысла", заявил Коломейцев.

Максим пояснил, что 11 февраля у него день рождения, и он хотел отпраздновать его в Орске, где живет его подруга, а также собирался там же купить машину, но продавец сообщил, что из-за задержки автомобиль доставят только 18 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, как очевидцы рассказали о падении Ан-148 в Подмосковье, а также о том, что опубликован полный список пассажиров и членов экипажа рухнувшего самолета Ан-148 в Подмосковье.