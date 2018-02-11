В воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви девушка за рулем автомобиля Peugeot сбила сразу двух пешеходов. Об этом сообщают "Горячие новости" в YouTube.

В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"Автомобиль Peugeot, двигавшийся на большой скорости по бульвару Александрийскому в направлении здания ГосЧС, вылетел на аллею у привокзального рынка, сбил двух пешеходов и фонарный столб. Пожилая женщина, которая является одной из пострадавших, скончалась на месте происшествия. Второй пешеход - участник боевых действий АТО, попал в реанимацию", - говорится в сообщении.

По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала "Страна", в Сумах директор предприятия исправительной колонии сбил 16-летнюю девушку на зебре. Пострадавшая в коме.

Напомним также, что ранее в Белой Церкви задержали нетрезвую судью в побитой машине.