Самарский районный суд Днепропетровска принял решение о принудительном лечении в областной психиатрической больнице мужчины, пытавшегося покончить с собой из-за того, что слышит голос президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Таймер".

По словам врачей, украинец слышит голос российского президента, который настойчиво требует "принять Конституцию". В результате мужчина попытался совершить суицид.

Суд удовлетворил просьбу отправить жителя Днепропетровска на принудительное лечение, поскольку, по словам специалистов, он представляет угрозу для окружающих.

Врачи считают, что психическое заболевание было усугублено чрезмерным употреблением алкоголя.

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