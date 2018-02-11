Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович обвинила венгерский ресторан "Угорський дім" в отказе обслуживать ее на государственном языке. Об этом политик заявила на своей странице в Facebook.



По словам Федорович, решение официантов и администрации заведения было категорическим, что и возмутило ее как посетительницу.

Наталья Федорович также указала адрес расположения неугодного ей заведения.

"Только что в заведении под названием "Венгерский дом" (Большая Васильковская 111/113) мне КАТЕГОРИЧЕСКИ отказали в обслуживании на государственном языке. Сначала - официант, а затем - администратор. Даже замечания и БОЛЬШИЕ просьбы были безрезультатны. Еще раз - это была категорическая позиция работника заведения. Выводы делайте сами", - акцентировала она.

Фото: facebook.com/natalka.fedorovych

В официальном ответе ресторана Венгерский Дом/Magyar Haz в Facebook принесли извинения министру и пояснили из-за чего сложилась размолвка.

"Приносим извинения, что у Вас сложилось такое впечатление. Да, у нас есть сотрудники владеющие различными языками. Поскольку официант, который Вас обслуживал, не владеет свободно украинским Вам было предложено подождать другого. В дальнейшем будем внимательнее в таких вопросах", - ответил официальный представитель ресторана.

Фото: Угорський Дім / Magyar Haz/facebook

Впрочем, после бурной реакции в соцсетях и принесенных извенений заместитель министра все же попросила не применять радикальные методы к "обидчикам".

Фото: facebook.com/natalka.fedorovych

Как сообщала "Страна", киевские кафе и столовые обязали предлагать меню на украинском языке.

Также "Страна" писала, что суд отказал киевлянке, требовавшей в спортклубе таблички на украинском языке.