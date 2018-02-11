Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Россия-1".

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой", а Киев норовит окончательно "сломать минские договоренности".

"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.

Также Лавров отметил, что на Западе "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".

"По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях", - рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Кстати, как сообщала "Страна", закон о реинтеграции Донбасса отправили на подпись Порошенко.