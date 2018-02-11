На борту разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье находился гражданин Швейцарии. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы пресс-службы администрации Орска Елены Абрамовой, гражданин Швейцарии летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез".

Самой младшей пассажирке Наде Красовой было всего 5 лет. По данным МЧС России, погибли также Илья Полетаев, которому исполнилось 17 лет и 12-летний Женя Ливанов.

"Были москвичи на борту", - добавила Абрамова.

Кроме того, некоторые СМИ сообщают об одном гражданине Азербайджана. Однако эта информация проверяется.

По данным МИД Украины, украинцев на борту самолета Ан-148 не было. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

Ранее "Страна" опубликовала полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета. В нем - 71 человек.

Как сообщала "Страна", самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области.