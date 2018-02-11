Один из очевидцев крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области заявил в эфире "Россия 24" о "мощном хлопке" непосредственно перед падением воздушного судна.

"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - приводит слова свидетеля отметил свидетель авиакатастрофы.

"Что-то в небе грохнуло. Я подняла глаза на небо - небо было все красное", говорит еще один свидетель.

Другой свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе. "Целого самолета я не видел, уже куски в воздухе", - сказал он.

Согласно показаниям других очевидцев, самолет при падении горел, "были видны искры и пламя". По словам других, "огня не было, был виден только дым".

По всей видимости самолет взорвался при ударе об землю, рассказал "очевидец с места происшествия" агентству "Интерфакс".

"На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой", - сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы катастрофы также рассказывали, что видели как падает горящий самолет. Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован полный список пассажиров и членов экипажа рухнувшего самолета Ан-148 в Подмосковье.