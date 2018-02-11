Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал "небезнадежной" результат крайней встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, которая состоялась в Дубае. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

По словам Лаврова, Россия "в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков".

"Так было и в том, что касается реализации минских соглашений. Я, кстати, рад, что наладился канал между представителями России и США относительно Украины в формате Волкер-Сурков", - заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что "недавно они провели свою очередную встречу".

"Скажу, что результат небезнадежный. Они договорились продолжать эти разговоры", - отметил Лавров.

Ранее "Страна" писала, что Курт Волкер ждет конкретных предложений России после встречи с Сурковым.

Теперь же стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер может в очередной раз встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в начале весны.