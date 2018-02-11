Спасатели обнаружили один черный ящик на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает УНИАН.

На совещании оперативного штаба представитель МЧС России, который работает на месте катастрофы рассказал, что спасатели обнаружили только один самописец.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета будет вестись круглосуточно.

По его словам, в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.

В МЧС отметили, что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено.

Ранее чиновник сообщил, кто находился на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148.

Как сообщала "Страна", самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все люди погибли.

Напомним также, что названа новая версия крушения Ан-148: у самолета мог отказать один из двигателей, а другой взорвался.