Верховный Суд постановил, что для начисления пособия по беременности и родам расчетный период для начисления средней зарплаты определяется за год в зависимости от последнего места работы. Об этом сообщает "Юрлига".

При этом, в случае ликвидации или реорганизации государственного учреждения, при которой работник переведен в другое госучреждение, основным местом работы является не только организация, в которую переведен работник, но и учреждение, в котором он работал до ликвидации (реорганизации).

Согласно материалам дела истца 11 августа 2016 года женщина была уволена из Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области в порядке перевода в Броварскую ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области.

15 августа она обратилась к начальнику Броварской инспекции с заявлением о предоставлении отпуска в связи с беременностью и родами.

Ей предоставили отпуск, но насчитали пособие в связи с беременностью и родами всего за три отработанных дня на последнем месте работы, куда ее перевели.

Истец обратилась с жалобой в Министерство труда и социальной политики, но получила ответ, что период работы до перевода не включается при расчете пособия по временной нетрудоспособности.

После этого женщина обратилась в суд, но суд первой инстанции также отказал в удовлетворении исковых требований. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и иск удовлетворил.

Суд обращает внимание, что реорганизация работодателя не зависела от воли истца, и была проведена в рамках реформирования налоговых органов с целью упорядочения их работы и оптимизации структуры.

Верховный Суд считает, что сужение социальных гарантий работников налоговых органов, которые в результате реформы были переведены на другие должности не по собственной инициативе, является очевидно непропорциональным, не согласуется ни с целями реформы, ни, тем более, с обязанностью государства обеспечить гарантии трудовых прав работников.

Следовательно, для исчисления средней заработной платы для начисления пособия по беременности и родам, Броварская инспекция, в которую был переведен работник, не может считаться "другим" местом работы. И по мнению коллегии судей Кассационного административного суда в рамках данного спора перевода истца в "другую" организацию не произошло.

Как сообщала "Страна", в США любительницу сайтов знакомств обвинили в шантаже за манипуляции с беременностью.

Напомним также, что глава Хмельницкой ОГА получал пособие по безработице, имея 15 млн грн наличных.