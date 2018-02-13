Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года.

Всего на зимних Играх разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане Украину будут представлять всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

10 февраля, суббота. День первый

09:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

12:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

13:00. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м

13:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

14:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109.

Разыграны 5 комплектов наград.

11 февраля, воскресенье. День второй

03:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

08:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

13:15. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км

13:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

15:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.

Разыграны 6 комплектов наград.

12 февраля, понедельник. День третий

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

03:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

06:06. Фигурное катание. Командные соревнования

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

12:10. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

14:00. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

14:30. Конькобежный спорт. Женщины 1500 м

14:50. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109

15:10. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.

Разыграны 7 комплектов медалей.

13 февраля, вторник. День четвёртый



02:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

03:00. Сноуборд. Женщины. Хафпайп

08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

10:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль

12:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль

13:00. Кёрлинг. Микст. Финал

14:20. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Разыграны 8 комплектов наград.

14 февраля, среда. День пятый

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

10:45. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

12:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

13:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

13:50. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.

15 февраля, четверг. День шестой

Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы

03:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

07:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

08:30. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

13:00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

14:30. Санный спорт. Эстафета.

16 февраля, пятница. День седьмой

Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы

04:00. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

05:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс

08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

13:50. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 3.

17 февраля, суббота. День восьмой

Расписание. Разыгрывается 9 комплектов наград. Финалы

03:00. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

04:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

06:00. Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл

11:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

12:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м

12:00. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

13:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км

14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140

14:30. Скелетон. Женщины. 4-я попытка.

18 февраля, воскресенье. День девятый

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

06:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл.

06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

08:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

13:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

13:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.

19 февраля, понедельник. День 10-й

Расписание. Разыгрывается 3 комплекта наград. Финалы

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140

14:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.

20 февраля, вторник. День 11-й

Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы

03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп

12:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м

13:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км

14:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.

21 февраля, среда. День 12-й

Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы

04:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

07:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

09:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль

12:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

14:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.

22 февраля, четверг. День 13-й

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

04:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп

06:10. Хоккей. Женщины. Финал

06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

12:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м

12:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м

12:00. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м

12:20. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

13:15. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км.

23 февраля, пятница. День 14-й

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

02:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр

03:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

07:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

08:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс

08:35. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место

12:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

13:15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км.

24 февраля, суббота. День 15-й

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

03:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр

04:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования

05:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

06:00. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

06:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

06:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

07:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

08:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт

13:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место

14:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.

25 февраля, воскресенье. День 16-й

Расписание. Разыгрывается 4 комплекта наград. Финалы

02:05. Кёрлинг. Женщины. Финал

04:00. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка

06:10. Хоккей. Мужчины. Финал

08:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км.