Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея
Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года.
Всего на зимних Играх разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане Украину будут представлять всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
10 февраля, суббота. День первый
09:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
12:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
13:00. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м
13:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
14:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109.
Разыграны 5 комплектов наград.
11 февраля, воскресенье. День второй
03:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
08:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
13:15. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км
13:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
15:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.
Разыграны 6 комплектов наград.
12 февраля, понедельник. День третий
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
03:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
06:06. Фигурное катание. Командные соревнования
06:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
12:10. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
14:00. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14:30. Конькобежный спорт. Женщины 1500 м
14:50. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109
15:10. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.
Разыграны 7 комплектов медалей.
13 февраля, вторник. День четвёртый
02:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
03:00. Сноуборд. Женщины. Хафпайп
08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль
12:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль
13:00. Кёрлинг. Микст. Финал
14:20. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.
Разыграны 8 комплектов наград.
14 февраля, среда. День пятый
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп
06:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
10:45. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км
12:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
13:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
13:50. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.
15 февраля, четверг. День шестой
Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы
03:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
07:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс
08:30. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
13:00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
14:30. Санный спорт. Эстафета.
16 февраля, пятница. День седьмой
Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы
04:00. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
05:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс
08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
13:50. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 3.
17 февраля, суббота. День восьмой
Расписание. Разыгрывается 9 комплектов наград. Финалы
03:00. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
04:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
06:00. Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл
11:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км
12:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м
12:00. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
13:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км
14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140
14:30. Скелетон. Женщины. 4-я попытка.
18 февраля, воскресенье. День девятый
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
06:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл.
06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
08:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
13:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км
13:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.
19 февраля, понедельник. День 10-й
Расписание. Разыгрывается 3 комплекта наград. Финалы
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
14:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.
20 февраля, вторник. День 11-й
Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы
03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп
12:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м
13:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
14:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.
21 февраля, среда. День 12-й
Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы
04:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
07:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
09:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль
12:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
13:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
14:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.
22 февраля, четверг. День 13-й
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
04:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп
06:10. Хоккей. Женщины. Финал
06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
12:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м
12:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м
12:00. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м
12:20. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
13:15. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км.
23 февраля, пятница. День 14-й
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
02:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр
03:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
07:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
08:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс
08:35. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место
12:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
13:15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км.
24 февраля, суббота. День 15-й
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
03:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр
04:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования
05:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
06:00. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
06:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
06:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
07:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
08:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал
13:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
13:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
14:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.
25 февраля, воскресенье. День 16-й
Расписание. Разыгрывается 4 комплекта наград. Финалы
02:05. Кёрлинг. Женщины. Финал
04:00. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
06:10. Хоккей. Мужчины. Финал
08:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км.