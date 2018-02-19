Общий зачет медалей зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане после десяти дней Игр
Общий медальный зачет и таблица медалей
XXIII зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане (Корея) на 19 февраля
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|11
|9
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|Канада
|6
|5
|6
|17
|4
|Нидерланды
|6
|5
|2
|13
|5
|США
|5
|3
|2
|10
|6
|Швеция
|4
|3
|0
|7
|7
|Австрия
|4
|2
|4
|10
|8
|Франция
|4
|2
|4
|10
|9
|Юж Корея
|3
|2
|2
|7
|10
|Япония
|2
|5
|3
|10
|11
|Швейцария
|2
|4
|1
|7
|12
|Италия
|2
|1
|3
|6
|13
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|14
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|15
|Беларусь
|1
|1
|0
|2
|16
|Великобритания
|1
|0
|3
|4
|17
|Польша
|1
|0
|1
|2
|18
|Украина
|1
|0
|0
|1
|19
|Китай
|0
|5
|2
|7
|20
|Россия
|0
|3
|8
|11
|21
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|22
|Словения
|0
|1
|0
|1
|23
|Финляндия
|0
|0
|3
|3
|24
|Испания
|0
|0
|2
|2
|25
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|27
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года.
Всего на зимних Играх разыгрывают 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
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