Общий медальный зачет и таблица медалей

XXIII зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане (Корея) на 19 февраля





Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 11 9 8 28 2 Германия 10 6 4 20 3 Канада 6 5 6 17 4 Нидерланды 6 5 2 13 5 США 5 3 2 10 6 Швеция 4 3 0 7 7 Австрия 4 2 4 10 8 Франция 4 2 4 10 9 Юж Корея 3 2 2 7 10 Япония 2 5 3 10 11 Швейцария 2 4 1 7 12 Италия 2 1 3 6 13 Чехия 1 2 3 6 14 Словакия 1 2 0 3 15 Беларусь 1 1 0 2 16 Великобритания 1 0 3 4 17 Польша 1 0 1 2 18 Украина 1 0 0 1 19 Китай 0 5 2 7 20 Россия 0 3 8 11 21 Австралия 0 2 1 3 22 Словения 0 1 0 1 23 Финляндия 0 0 3 3 24 Испания 0 0 2 2 25 Казахстан 0 0 1 1 26 Латвия 0 0 1 1 27 Лихтенштейн 0 0 1 1

Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года.

Всего на зимних Играх разыгрывают 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.