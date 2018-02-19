Общий медальный зачет и таблица медалей
XXIII зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане (Корея) на 19 февраля

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 11 9 8 28
2 Германия 10 6 4 20
3 Канада 6 5 6 17
4 Нидерланды 6 5 2 13
5 США 5 3 2 10
6 Швеция 4 3 0 7
7 Австрия 4 2 4 10
8 Франция 4 2 4 10
9 Юж Корея 3 2 2 7
10 Япония 2 5 3 10
11 Швейцария 2 4 1 7
12 Италия 2 1 3 6
13 Чехия 1 2 3 6
14 Словакия 1 2 0 3
15 Беларусь 1 1 0 2
16 Великобритания 1 0 3 4
17 Польша 1 0 1 2
18 Украина 1 0 0 1
19 Китай 0 5 2 7
20 Россия 0 3 8 11
21 Австралия 0 2 1 3
22 Словения 0 1 0 1
23 Финляндия 0 0 3 3
24 Испания 0 0 2 2
25 Казахстан 0 0 1 1
26 Латвия 0 0 1 1
27 Лихтенштейн  0 0 1
           

 

Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года.

Всего на зимних Играх разыгрывают 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

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