Кабинет министров впервые с декабря 2015 года изменил список временно неподконтрольных Украине городов и сел
Кабинет министров Украины изменил перечень населенных пунктов, временно неподконтрольных Украине. Об этом сообщает "Юрлига".
Правительство также внесло изменения в перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения. Обновление Перечня, в частности, позволит жителям получать социальные выплаты.
В список вошли города областного значения:
- Хрестовка, Чистяково (Донецкой области);
- Голубовка, Довжанск, Кадиевка, Сорокино, Хрустальный (Луганской области).
Решение принято, в том числе, в связи с переименованием отдельных населенных пунктов и районов.
Изменения предусмотрены распоряжением Кабмина от 7 февраля 2018 года № 79-р.
Напомним, что последние изменения в указанные перечни вносились еще 2 декабря 2015 года.
Как сообщала "Страна", Украину могут обязать за два месяца возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий.
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