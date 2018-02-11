Кабинет министров Украины изменил перечень населенных пунктов, временно неподконтрольных Украине. Об этом сообщает "Юрлига".

Правительство также внесло изменения в перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения. Обновление Перечня, в частности, позволит жителям получать социальные выплаты.

В список вошли города областного значения:

Хрестовка, Чистяково (Донецкой области);

Голубовка, Довжанск, Кадиевка, Сорокино, Хрустальный (Луганской области).

Решение принято, в том числе, в связи с переименованием отдельных населенных пунктов и районов.

Изменения предусмотрены распоряжением Кабмина от 7 февраля 2018 года № 79-р.

Напомним, что последние изменения в указанные перечни вносились еще 2 декабря 2015 года.

Как сообщала "Страна", Украину могут обязать за два месяца возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий.