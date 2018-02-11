Во второй день на зимней Олимпиаде-2018 Пхенчхане разыграны шесть комплектов наград, в общем зачете лидирует команда Германии, у которой три золотых награды после двух полных дней Игр. 

11 февраля

Сноуборд (мужчины): слоупстайл

  1. Редмонд Джерард (США)
  2. Максанс Парро (Канада)
  3. Марк Макморрис (Канада)

Лыжные гонки (мужчины): скиатлон

  1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
  2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
  3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Конькобежный спорт (мужчины): 5000 м

  1. Свен Крамер (Голландия)
  2. Тед-Ян Блумен (Канада)
  3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия)

Санный спорт (мужчины): одиночки

  1. Давид Гляйршер (Австрия)
  2. Крис Маздзер (США)
  3. Йоханнес Людвиг (Германия)

Биатлон (мужчины): спринт

  1. Арнд Пайффер (Германия)
  2. Михал Крчмарж (Чехия)
  3. Доминик Виндиш (Италия)

Фристайл (женщины): могул

  1. Перрин Лаффон (Франция)
  2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)
  3. Юлия Галышева (Казахстан)

Фото: sports.ru/olympic-games-2018

Ранее "Страна" сообщала, что всего на Олимпиаде в Пхенчхане Украину будут представлять 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Также мы опубликовали инфографику: все украинцы на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

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