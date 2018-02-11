Во второй день на зимней Олимпиаде-2018 Пхенчхане разыграны шесть комплектов наград, в общем зачете лидирует команда Германии, у которой три золотых награды после двух полных дней Игр.

11 февраля

Сноуборд (мужчины): слоупстайл

Редмонд Джерард (США) Максанс Парро (Канада) Марк Макморрис (Канада)

Лыжные гонки (мужчины): скиатлон

Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Конькобежный спорт (мужчины): 5000 м

Свен Крамер (Голландия) Тед-Ян Блумен (Канада) Сверре Лунде Педерсен (Норвегия)

Санный спорт (мужчины): одиночки

Давид Гляйршер (Австрия) Крис Маздзер (США) Йоханнес Людвиг (Германия)

Биатлон (мужчины): спринт

Арнд Пайффер (Германия) Михал Крчмарж (Чехия) Доминик Виндиш (Италия)

Фристайл (женщины): могул

Перрин Лаффон (Франция) Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) Юлия Галышева (Казахстан)

Фото: sports.ru/olympic-games-2018

Ранее "Страна" сообщала, что всего на Олимпиаде в Пхенчхане Украину будут представлять 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Также мы опубликовали инфографику: все украинцы на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.