Олимпиада - 2018, день второй. Разыграны 6 комплектов наград. Все медали дня 11 февраля
Во второй день на зимней Олимпиаде-2018 Пхенчхане разыграны шесть комплектов наград, в общем зачете лидирует команда Германии, у которой три золотых награды после двух полных дней Игр.
11 февраля
Сноуборд (мужчины): слоупстайл
- Редмонд Джерард (США)
- Максанс Парро (Канада)
- Марк Макморрис (Канада)
Лыжные гонки (мужчины): скиатлон
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
- Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
- Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
Конькобежный спорт (мужчины): 5000 м
- Свен Крамер (Голландия)
- Тед-Ян Блумен (Канада)
- Сверре Лунде Педерсен (Норвегия)
Санный спорт (мужчины): одиночки
- Давид Гляйршер (Австрия)
- Крис Маздзер (США)
- Йоханнес Людвиг (Германия)
Биатлон (мужчины): спринт
- Арнд Пайффер (Германия)
- Михал Крчмарж (Чехия)
- Доминик Виндиш (Италия)
Фристайл (женщины): могул
- Перрин Лаффон (Франция)
- Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)
- Юлия Галышева (Казахстан)
Фото: sports.ru/olympic-games-2018
Ранее "Страна" сообщала, что всего на Олимпиаде в Пхенчхане Украину будут представлять 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Также мы опубликовали инфографику: все украинцы на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.