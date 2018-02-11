Сегодня, 11 февраля, в России произошла страшная трагедия. Едва вылетев из аэропорта Домодедово, рухнул на землю пассажирский борт.

Самолет успел набрать приличную высоту, поэтому в катастрофе не выжил никто. Погиб 71 человек. Все они летели в город Орск Оренбургской области.

"Страна" разбиралась в подробностях случившегося.

Как случилась катастрофа

Через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово, в 13:00 по Киеву, самолет Ан-148 пропал с радаров. Позже СМИ сообщили о его крушении в Раменском районе Подмосковья - примерно в 40 километрах от места взлета.

Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Факт катастрофы официально подтвердили в компании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет.

Судя по данным сайта Flightradar, последняя зафиксировання высота Ан-148 составляла 1 километр 890 метров. Самолет упал неподалеку от построек поселка Степановское.

Очевидцы рассказали, как услышали взрыв, выскочили на улицу, а в их сторону уже летели обломки. Люди, которые в момент катастрофы оказались на земле, не пострадали - хотя обломки разбросаны в радиусе километра от места крушения.

На месте работает более 150 спасателей и два десятка единиц спецтехники. Поисковые работы идут практически в полной темноте, приходится дополнительно освещать.

Территория вокруг спасательной операции оцеплена. По данным МЧС, уже найден бортовой самописец - так называемый, "черный ящик".

Тем временем в аэропорт Орска, где погибших дожидались родственники и знакомые, прибыла группа психологов, чтобы не допустить взрыва паники.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:32 PST

В интернете уже появилось видео людей, ожидавших самолета в аэропорту Орска - они все в слезах.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:19 PST

Что известно о погибших

В СМИ уже начали появляться фотографии членов экипажа рухнувшего Ан-148.

Анастасия Славинская, бортпроводник.

Фото - Mash

Второй пилот Сергей Гамбарян.

Life Shot

Погибший командир самолета Валерий Губанов был опытным пилотом, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на саратовскую авиакомпанию. У него было 2800 часов налета только на Ан-148, а всего — 5000 часов.

Также по неофициальным данным, на борту было трое детей: 17-летний Илья, 12-летний Евгений и 5-летняя Надя, сообщает telegram-канал Mash.

Предполагаемое фото погибшего мальчика Ильи. Mash

Также канал опубликовал полный список погибших.

1) Коболь В.

2) Славинская А.

3) Гамбарян С.

4) Губанов В.

5) Кузьмин О.

6) Алексеенко К.

7) Хохлова О.

8) Насырова Е.

9) Козупица А.

10) Клаеви У.

11) Усачев В.

12) Давыдова Е.

13) Громов И.

14) Булатова Л.

15) Сон У.

16) Кармалеев Б.

17) Панченко С.

18) Гаврилов С.

19) Владимир Н.

20) Севоян В.

21) Николаенко Л.

22) Ремарчук В.

23) Анохин В.

24) Анохина З.

25) Лиманов Е.

26) Калашник М.

27) Ципичко О.

28) Драгина М.

29) Курепов О.

30) Грачев А.

31) Бойкова Е.

32) Леонова О.

33) Сергошко А.

34) Толкачев И.

35) Коротков Е.

36) Ямаев Ю.

37) Гахраманов Н.

38) Ильинов Е.

39) Никитченко А.

40) Колодяжный А.

41) Красова Н.

42) Красова О.

43) Гаусс А.

44) Уразаева М.

45) Никитенкова Г.

46) Оставский И.

47) Момзикова К.

48) Киселева Е.

49) Назаров М.

50) Ведякина М.

51) Ведиборенко И.

52) Радчук И.

53) Акназаров Т.

54) Иванов В.

55) Толкачев В.

56) Толкачева Л.

57) Полетаев И.

58) Синицина Т.

59) Карпухин А.

60) Карпухина Т.

61) Долбин В.

62) Дмитренко Ю.

63) Гришова И.

64) Ковчуга Л.

65) Толмасова Д.

66) Мачнева С.

67) Александров И.

68) Тулькубаев Ф.

69) Мещерякова Н.

70) Нормантович А.

71) Лиманов Е.

Кто именно погиб

Граждан Украины не было на борту пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

На борту рухнувшего в Подмосковье самолета представителей иностранных государств не было. Погибли жители Оренбургской области и других регионов России. Всего в самолете находился 71 пассажир, у которых не было шанса на спасение.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Оренбургской области Сергея Шермецинского, по первичным сведениям, все пассажиры были с востока области.

"Все - жители Оренбургской области", - сказал Шермецинский.

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего крушение в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.

Позже появилась информация, что на сайте МЧС России опубликован полный список пассажиров и членов экипажа Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился сегодня в Раменском районе Подмосковья.

В списке указаны 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Одному из пассажиров разбившегося самолета - Илье Ставскому в день трагедии исполнилось 33 года.

На борту разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье находился гражданин Швейцарии.

По словам главы пресс-службы администрации Орска Елены Абрамовой, гражданин Швейцарии летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез".

Самой младшей пассажирке Наде Красовой было всего 5 лет. По данным МЧС России, погибли также Илья Полетаев, которому исполнилось 17 лет и 12-летний Женя Ливанов.

"Были москвичи на борту", - добавила Абрамова.

Кроме того, некоторые издания сообщают об одном гражданине Азербайджана. Однако эта информация проверяется.

Говорят очевидцы падения

Один из очевидцев крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области заявил в эфире "Россия 24" о "мощном хлопке" непосредственно перед падением воздушного судна.

"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - приводит слова свидетеля отметил свидетель авиакатастрофы.

"Что-то в небе грохнуло. Я подняла глаза на небо - небо было все красное", говорит еще один свидетель.

Другой свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе. "Целого самолета я не видел, уже куски в воздухе", - сказал он.

Согласно показаниям других очевидцев, самолет при падении горел, "были видны искры и пламя". По словам других, "огня не было, был виден только дым".

По всей видимости самолет взорвался при ударе об землю, рассказал "очевидец с места происшествия" агентству "Интерфакс".

"На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой", - сказал собеседник агентства.

Найден черный ящик

Спасатели обнаружили один черный ящик на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

На совещании оперативного штаба представитель МЧС России, который работает на месте катастрофы рассказал, что спасатели обнаружили только один самописец.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета будет вестись круглосуточно.

По его словам, в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.

В МЧС отметили, что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено.

Главные версии крушения

Самолет Ан-148 находился в эксплуатации восемь лет, и нареканий к его техническому состоянию не было, заявили в комментарии ТАСС представители "Саратовских авиалиний".

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту крушения и уже ведут допросы. Показания дал диспетчер, который вел рухнувший Ан.

Среди основных рассматриваемых версий - это техническая неисправность и ошибка экипажа. Дополнительная версия - погодные условия, хотя они были далеки от экстремальных.

По некоторым данным, которые курсируют в российских СМИ, на высоте загорелся и отказал один из двигателей. Также ходили слухи о столкновении Ан-148 с вертолетом "Почти России", которые были опровергнуты.

Свои мысли насчет катастрофы высказали и на форуме пилотов forumavia.ru:

"Потеря пространственной ориентировки, скорее всего. Авиагоризонты, обледенение приемников воздушного давления, ошибка в восприятии информации или комбинация всего этого. Или катастрофическое разрушение конструкции, что, впрочем, для довольно нового современного самолета очень маловероятно".

Также некоторые СМИ сообщили, что перед вылетом самолет не обработали антиобледенителем. Официальных подтверждений этой информации нет.

Окончательные выводы причин крушения опубликует МАК - международная авиационная комиссия, которая уже занялась катастрофой в Подмосковье.