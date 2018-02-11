Электронные сигареты в Британии будут продавать только по рецепту
Служба общественного здравоохранения Англии заявила, что электронные сигареты должны продавать по рецепту. Об этом сообщает ВВС.
Последние исследования показали, что около 20 тысяч человек в год бросают курить обычные сигареты благодаря электронным сигаретам. В докладе говорится, что эти устройства на 95% безопаснее обычных сигарет.
Эксперты также говорят о возможности продажи электронных сигарет в больницах, а также обустройстве отдельных палат для больных с долгосрочным пребыванием.
Кроме того, представители здравоохранения Англии призвали работодателей оборудовать такие зоны курения в офисах.
Правительство Уэльса хотело запретить электронные сигареты в школах, больницах и магазинах. Там считают, что это в конечном итоге может привести к курению традиционных сигарет.
Однако эту законодательную инициативу не поддержали.
Фото: bbc.com
Электронные сигареты не были лицензированы в Великобритании как средство борьбы с обычным курением табака. Поэтому производители должны предоставлять данные, необходимые для получения медицинской лицензии.
Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко закурил, а Арсений Яценюк перешел на электронные сигареты.