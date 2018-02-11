Причиной крушения пассажирского авиалайнера Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность могли стать причиной крушения Ан-148 в Московской области", - сказал собеседник агентства.

В то же время собеседник агентства отметил, что экстремальных погодных условий не было.

Как ранее сообщала "Страна", пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел катастрофу после вылета из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним также, что "Почта России" опровергла, что Ан-148 столкнулся с ее вертолетом.