В воскресенье, 11 февраля на зимней Олимпиаде-2018 состоялись квалификационные соревнования женского турнира по могулу.

Украинская фристайлистка Татьяна Петрова при исполнении первого прыжка на трамплине, к сожалению, неудачно приземлилась и упала, передает 24tv.ua.

В первой квалификации украинская спортсменка заняла предпоследнюю строчку. Во второй – из-за неудачного прыжка, она заняла последнее - 20 место. В результате Татьяна Петрова не попадает в финал Олимпиады.

Могул – дисциплина фристайла, соревнования по спуску с горы на лыжах по специальной бугристой трассе, которая имеет уклон 27 градусов. Спортсмены проходят ее с выполнением акробатических прыжков.

фото: 24tv.ua

Как сообщала "Страна", Олимпиада - 2018. Норвегия выиграла все медали в лыжных гонках на 30 км.

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