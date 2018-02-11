В Подмосковье, на месте крушения пассажирского самолета Ан-148, обнаружены тела около полусотни погибших, обломки авиалайнера и фрагменты еще одного воздушного судна.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья уже обнаружили обломки второго воздушного судна.

По данным другого источника журналистов, им был вертолет "Почты России". Собеседник журналистов не исключил, что вертолет мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

Однако "Почта России" заявила, что вертолетов в ее авиапарке нет.

"Почта России" опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России. "Почта России" использует два самолета Ту-204 С", - заявила пресс-служба ведомства, комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с ее вертолетом.

Как сообщала "Страна", свидетели видели, как падал пылающий Ан-148. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье.