Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прокомментировал убийство повара, совершенное участником АТО на остановке в Киеве.

"Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: Вчера в столице около 13 час. возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке, младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножом в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.).

Офицер задержан, объявлено подозрение об умышленном убийстве. Совсем недавно офицер части вернулся из АТО. Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это последствия войны, к которым слепо государство", - заявил Матиос.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Матиос подчеркнул необходимость разработки программы для реабилитации АТОшников, отметив, что офицер убил гражданского человека в Киеве "беспричинно".

"Страна" сообщила о жертве убийства на остановке у метро "Черниговская" в Киеве. Погибшим оказался шеф-повар одного из одесских ресторанов Руслан Юрченко.

Участники рокового конфликта поссорились на остановке маршрутки из-за очереди.