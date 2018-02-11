Сегодня, 11 февраля, под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148. Все 71 человек, которые находились на борту погибли.

Минтранс России рассматривает разные версии крушения самолета, и не исключает теракт. Об этом сообщила советник главы министерства Жанна Терехова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно - человеческий фактор, погодные условия", - сказала Жанна Терехова.

А тем временем в сети появилось видео с места крушения Ан-148.

Видео: Телеканал 360

Напомним, "Страна" ранее рассказывала, что свидетели катастрофы видели, как лайнер Ан-148 падал, объятый пламенем.

"Ан-148 лежит в поле в Раменском районе, спасатели пока еще не добрались", - сказал источник в экстренных службах.