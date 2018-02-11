В воскресенье, 11 февраля 2018 биатлонист Арнд Пайффер привез Германии очередное "золото" на Олимпиаде в Пхенчхане. Он выиграл спринтерскую гонку на 10 км.

Об этом сообщает Укринформ.

Пайффер стал олимпийским чемпионом без единого промаха на двух огневых рубежах.

Он опередил на 4,4 секунды чеха Михала Крчмара, который также стрелял без промахов, и на 7,7 секунды - итальянца Доминика Виндиша. Бронзовый призер промахнулся один раз и пробежал штрафной круг.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который закрыл все мишени, однако занял лишь 21-е место.

Артем Прима (2 промаха) финишировал 40-м, Сергей Семенов (1) - 46-м, Владимир Семаков (3).

Как сообщала "Страна", Голландия завоевала золото в беге на коньках на дистанции 5 000 метров. Для голландского конькобежца Свена Крамера это уже четвертое олимпийское золото в карьере.

Отметим, что олимпийские старты горнолыжников по скоростному спуску перенесли из-за сильного ветра. Соревнования перенесли на 15 февраля.