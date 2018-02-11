Михаил Саакашвили рассказал о семейном секрете. По уверению политика, его прабабушка спасала Иосифа Сталина от российскиой жандармерии. Однажды она скрытно вывела будущего генсека из дома своего отца.

Эту историю Саакашвили опубликовал после просмотра пародийного кино "Смерть Сталина" в Facebook.

Также, по словам Михаила Саакашвили, его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина.

"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", - написал Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщала "Страна", запрещенную в России комедию "Смерть Сталина" частично снимали в Киеве.

"Смерть Сталина" - британско-французская сатирическая комедия шотландского режиссера итальянского происхождения Армандо Яннуччи.

Отметим, что российские журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина.