Падение рухнувшего в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 видело несколько человек. Люди наблюдали, как лайнер горел в воздухе.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропал с экранов радаров после вылета по маршруту из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На место трагедии вылетел глава Минтранса России Максим Соколов.

По информации Flightradar24, самолету было семь лет

Как самолет терял скорость, фото: Flightradar24

Самолет потерпел крушение после в районе деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник агентства.

Другой источник заявил, что спасатели еще не добрались к месту падения.

"Ан-148 лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", - сказал источник РИА Новости в экстренных службах.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Как сообщала "Страна", ученые предложили покрыть крылья самолетов чешуей акульих плавников, чтобы летали лучше. С помощью них можно повысить отношение подъемной силы к силе аэродинамического сопротивления при небольших углах.

Напомним, что 33 пассажира из Винницы депортировали из аэропорта Тель-Авива.