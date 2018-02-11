В ночь с 10 на 11 февраля, в Харькове, по адресу улица Клочковская, 134 (б) произошло ДТП. Легковой автомобиль Opel Vectra врезался в опору линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Около 02:00 воскресенья водитель авто не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП пострадал мужчина, находившийся на пассажирском сидении. Он был госпитализирован на скорой помощи.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

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