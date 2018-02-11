Сегодня, 11 февраля в России произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Этот самолет разбился в России, фото: РИА Новости



Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", – сказал источник.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск.

Ранее "Страна" сообщала, что через два года после авиакатастрофы Россия возобновила полеты в Египет.

Также мы рассказывали, что в России просят посмертно наградить женщину, которая прикрыла телом ребенка во время авиакатастрофы под Хабаровском.