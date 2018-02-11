Скауты Шахтера столкнулись с заминкой в переговорах с бразильским футбольным клубом Коринтианс касательно трансфера полузащитника Майкона.

"Горняки" предложили Коринтиансу за трансфер Майкона 6 млн евро, но латиноамериканцы хотят продать своего игрока еще дороже, сообщает Fox Sports.

Руководство бразильского клуба, владеющее 80% прав на 20-летнего хавбека, хочет выручить от продажи игрока не менее 8 млн евро.

Шахтер может перенести трансфер Майкона на лето, если сейчас договориться с Коринтиансом не удастся.

Сам Майкон провел матч своей команды против Санто Андре на скамейке запасных, а после игры отказался общаться с журналистами.

Как сообщала "Страна", продавать ли Майкона Шахтеру решит уже новый президент Коринтианса. За 20-летним полузащитником Майконом пристально следили такие клубы, как лондонский Арсенал, итальянский Наполи и испанский Бетис.