В течение воскресенья, 11 февраля 2018 в горной части Ивано-Франковской области сохраняется опасность внезапного схода снежных лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"11 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется существенная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в опубликованном сообщении.

По европейской классификации, при третьем уровне (самый высокий пятый уровень) лавины могут сойти на многих склонах даже при несильном внешнем воздействия на снежные массы.

При этом на некоторых склонах могут сойти средние или большие спонтанные лавины.

Как сообщала "Страна", в Карпатах с горы Плай сошла снежная лавина.

Напомним, что в январе группу туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах.