В России, после скандала, вызванного откровениями модели Насти Рыбки, в которых она сначала обвинила олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера России Сергея Приходько в групповом изнасиловании, а потом заявила, что"пошутила" - запретили все публикации на эту тему.

Как сообщает РБК, Роскомнадзор потребовал удалить фото - и видео из расследования оппозиционера Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.

Запрет также касается сайтов Newsru.com, "Медиазона" , Znak.com, СНОБ и "Радио Свобода", которые распространили материалы. В уведомлении говорится, что новостной материал о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) включен в Единый реестр запрещенной информации. Основанием является решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края от 9 февраля.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что после внесения блога оппозиционера Алексея Навального и видео его расследования на YouTube в реестр запрещенной информации от указанных ресурсов ждут действий - то есть удаления информации.

Вот этот материал запрещен в России

Видео: Алексей Навальный

Жаров рассказал, что его ведомство получило​ определение Усть-Лабинского районного суда "с обеспечительной мерой по удалению данной информации". "Ресурс Navalny.com находился в том числе в этом определении", - сказал он.

В России, при получении уведомления о включении ресурса в реестр владелец сайта должен удалить признанный запрещенным контент в течение трех суток. В случае отказа хостинг обязан в течение суток заблокировать доступ к такому ресурсу.

Напомним, что 8 февраля Навальный опубликовал расследование про отдых вице-премьера Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски на яхте Elden. Фонд борьбы с коррупцией Навального опирался на фотографии Дерипаски и Приходько, которые были опубликованы в Instagram девушки, которая называет себя Настя Рыбка. Она была на яхте Elden в то же время. Также в ее книге "Дневник по соблазнению миллиардера" описаны переговоры Дерипаски и Приходько.

​Вице-премьер обещал "ответить по-мужски" и назвал расследование Навального провокацией, а представитель Дерипаски сообщил, что миллиардер подал на Настю Рыбку в суд.