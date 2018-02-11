Жертвой убийства, произошедшего на одной из остановок общественного транспорта у метро "Черниговская" в Киеве, стал шеф-повар одного из одесских ресторанов Руслан Юрченко.

Он был зарезан ножом в спину средь бела дня, на остановке, на глазах у жены. Об этом сообщил его друг в Facebook.

Убийцей оказался солдат-контрактник 72-й бригады в увольнении. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник уже задержан и находится в изоляторе.

У погибшего осталась жена и двое детей.

Фото: facebook.com/i.alex.cooper

Руслан Юрченко писал, что увлекался едой и разрабатывал концепцию недорогой пасты болоньезе и даже создал для этого ресторан на колесах.

Фото: facebook.com/Руслан Юрченко

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали мужчину, который убил человека в очереди на маршрутку. Один из пассажиров сделал замечание желающему пройти в салон без очереди. Тот в ответ достал нож и ударил его прямо в сердце.

Напомним, что в Харькове за убийство отца участнику АТО дали два года условно.