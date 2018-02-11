В Киеве произошло очередное резонансное убийство - на улице, в очереди на маршртку, среди бела дня, зарезали шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко.

Убийцей оказался военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Трагический инцидент начали активно обсуждать в Киеве и за его пределами: слишком часто на улицах столицы стали происходить жестокие убийства и перестрелки.

"Страна" собрала всю информацию о происшествии.

"Яна, это все. Вызывай скорую"

Трагедия произошла в Днепровском районе Киева. Двое мужчин поссорились на остановке маршрутки у метро "Черниговская".

По свидетельствам очевидцев, один из них пытался сесть в автобус без очереди, которая ожидала на конечной остановке. Юрченко сделал ему замечание, завязалась перепалка.

По данным полиции, будущий убийца после ссоры пошел в хозяйственный магазин и купил кухонный нож. Потом вернулся к маршрутке и ударил Юрченко ножом в спину.

Очевидцы же о походе убийцы в магазин не упоминают. По их словам, Руслана зарезали, когда он заходил в маршрутку, пропустив вперед свою жену.

"Когда они заходили в маршрутку, Руслан пропустил жену вперед. Сам должен был зайти следом за ней. В этот момент убийца ударил его ножом в сердце. Руслан только успел сказать: "Яна, это все. Вызывай "скорую"", - приводят "Факты" слова друга погибшего Николая.

Убийца - контрактник ВСУ

После удара ножом, неизвестный пошел в сторону автостанции у метро "Черниговская", пока остальные вызывали "скорую" и полицию.

Но полиция его успела в тот же день задержать - он находился в паре кварталов от места преступления.

"На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. Стражи порядка мужчину остановили. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - это он совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская", - сообщили в полиции.

Позже друг семьи убитого Руслана Юрченко заявил, что нападавший - контрактник 72-й отдельной механизированной бригады, которая принимала активное участие в АТО - под Зеленопольем, Изварино, Авдеевкой.

Ни в полиции, ни в армии пока не опровергли и не подтвердили этих данных.

По данным очевидцев, военный направлялся в Прилуки (туда шла маршрутка, в которую он пытался сесть). Туда же ехали Руслан Юрченко с женой Яной. Контрактник, по словам друга семьи убитого Владимира Коваля, был в состоянии наркотического опьянения.

Мастер бургеров из Киева

Руслан Юрченко - шеф-повар известного одесского ресторана Cooper Burgers, который расположен в центре города. Сам он родом из Киева, если верить информации с его странички в Facebook.

В Одессу Руслан переехал в 2012 году, когда его пригласили работать в одесский ресторан.

Руслан Юрченко. Фото Cooper Burger

У Руслана остался 5-летний сын и 10-летняя дочь. Ей еще не рассказали о гибели отца - девочка сейчас на спортивных соревнованиях.

Как рассказали друзья убитого в Facebook, Руслан обычно ездит на машине, но в этот день по какой-то причине решил поехать на маршрутке.

Ресторатор Александр Купер, который работал с Русланом, обещал позаботиться о его детях.

"Рус был очень добрым и отзывчивым человеком, у него остались двое маленьких детей. Руся, спи спокойно, я и твои друзья позаботимся о твоей семье и детях", - написал Купер в Facebook.

Сам Руслан в Facebook называл себя "фанатом еды" и был поваром с 10-летним стажем. По словам его друзей, он занимался боевыми искусствами.

"Сколько я себя помню, всегда любил готовить. Еще давно, в деревне у бабушки. Мы тогда с ребятами пекли картошку с салом на костре. Всем хотелось побыстрее выхватить из огня следующую, уж такая она была вкусная. Потом пошли кулинарные школы, общепит, рестораны. Вот последние 10 лет я профессиональный повар. Но на самом деле поваром-то я стал ровно в тот момент, когда ребята слопали мою первую картошку на углях", - вспоминал Юрченко.

Фото - Alex Cooper

Друзья Руслана начали собирать деньги для его семьи - Юрченко был в ней единственным кормильцем.

"Это ответственность ВСУ"

По мнению друга и коллеги Юрченко Евгения Кельдеша, ответственность за случившееся несет не только убийца, но и его командиры.

"Если читать информацию в интернете про проишествие, то выглядет как трагедия в результате социально-бытового конфликта, каких множество в криминальной хронике.

На самом деле ситуация существенно трагичней и опасней, потому что это совершил не "уголовник" или "гопник".

Убийца служайщий Вооруженных сил Украины с 2014 года по контракту. По неофициальной версии своих коллег находился в самоволке, но, вероятнее всего, был отпущен в небольшое увольнение без соответвующего оформления (непонятно можно ли это доказать). Более того, по словам свидетелей трагедии военнослужайщий во время совершения преступления находился под воздействием наркотических препаратов.

Я не сомневаюсь, что он будет осужден, а не отправлен в психушку как "дурак" с синдромом участника боевых действий. Но никакой срок не вернет жене Руслана и двум несовершенолетним детям отца, который о них заботился и содержал.

Даже в самоволке солдат оностается частью армии. А задача армии защищать своих граждан, а не уничтожать. И безусловно это ответственность ВСУ и конкретных офицеров, что человек с боевой подготовкой не отличает, где он находится и что он делает", - написал Кельдеш в Facebook.