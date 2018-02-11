Полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко посетил в качестве гостя клубную базу киевского Динамо. Она расположена в Конча-Заспе под Киевом.

Футболист сейчас проходит процесс восстановления после травмы, передает football24.

Общим фото с тренажерного зала базы киевского клуба поделился полузащитник Динамо Владислав Калитвинцев, который также восстанавливается после повреждения.

Ранее Ярмоленко в лангетке посетил ДЮСШ в Чернигове и встретился с юными футболистками.

фото: football24.ua

Как сообщала "Страна", основной голкипер Динамо пропустит матчи в Лиге Европы из-за травмы. Георгий Бущан получил повреждение на сборе клуба в Испании.

Мы писали о том, что Ярмоленко получил первую травму в Боруссии и пропустил тренировку.