Популярная украинская певица, победитель Евровидения-2016 Джамала опубликовала фото с проведения национального отбора на международный песенный конкурс 2018 года. Беременность не помешала ей во второй раз принять участие в жюри.

Для первого полуфинала Национального отбора Евровидения Джамала выбрала стильное серебристое платье от дизайнера Светланы Римаковой, фото певица опубликовала в Instagram.

Наряд прекрасно подчеркивал ее округлившийся живот. Свой образ Джамала дополнила аксессуарами от Елены Романенко, а также роскошными красными туфлями-лодочками.

Для завершения своего образа, Джамале подобрали элегантную прическу в сочетании с маникюром и помадой красного цвета, которые прекрасно контрастировали с платьем и туфлями.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Как сообщала "Страна", беременная Джамала снялась в нежном образе для модного глянца. В интервью для журнала она рассказала поклонницам, что беременность была незапланированной.

Напомним, что стали известны первые три финалиста национального отбора на Евровидение-2018.