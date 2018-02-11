Во вторник, 13 февраля 2018 года в Киеве состоится погребение заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича.

Об этом на Facebook-странице сообщил журналист Василий Зоря.

"По предварительной информации, похороны состоятся на Байковом кладбище во вторник, 13 февраля. Одну из улиц в Киеве переименуют в его честь", - написал Зоря.

Мирослав Попович скончался в своей квартире на 88 году жизни. Доктор философских наук Попович родился 12 апреля 1930 года в Житомире. В течение жизни получил много наград, включая орден князя Ярослава Мудрого, орден "За интеллектуальную отвагу" и орден Почетного легиона. В 2001 году стал лауреатом Шевченковской премии.

Фото: facebook.com/Василь Зоря

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