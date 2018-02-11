Сегодня, 11 февраля, в зоне АТО на Донбассе был зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны сепаратистов, в результате которого никто из украинских бойцов не пострадал.

За минувшие сутки сепаратисты один раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, сообщает Корреспондент.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. От начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск", - уточнили в штабе АТО.

Как отмечается, на Луганском направлении сепаратисты из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате этого обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО, которые выдает Нацсовет по ТВ.

Также мы рассказывали, что в штабе АТО заявили, что из России обстреляли пограничников.