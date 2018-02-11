Польские журналисты составили рейтинг персон, оказывающих наибольшее влияние на экономику Польши. На втором месте коллективно оказались украинцы-заробитчане. Действующий президент Польши Анджей Дуда "пришел третьим".

Список влиятельности опубликован на сайте польского издания Gazeta Prawna.

В рейтинге наши соотечественники названы "коллективным героем польской экономики". По мнению польских СМИ, их роль на рынке труда в Польше - возрастает.

Первое место в рейтинге занял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Президент Франции Эммануэль Макрон занял четвертое место.

Мы разбирались, какой ответ готовит Рада на "антибандеровский закон" Польши.

Как сообщала "Страна", Олег Ляшко выпил виски в аэропорту Варшавы почти на 100 евро. Конечной целью своего польского вояжа радикалы называли отмену поляками закона "Об Институте национальной памяти".