Министерство юстиции Молдовы подало в суд на 37 судей, прокуроров и чиновников, из-за которых, как считают в ведомстве, республика проиграла процессы в Европейском суде по правам человека.

Виновники неудач Молдовы будут расплачиваться со страной собственным имуществом, передает "Закон и Бизнес".

"Министерство юстиции от имени Молдовы впервые начинает гражданский процесс против физических лиц, занимающих высокие государственные должности в судебной системе, прокуратуре, а также в других государственных учреждениях, по чьей вине Молдова проиграла в ЕСПЧ", - заявил министр юстиции Владимира Чеботарь.

По его словам, речь идет о незаконном персмотре окончательных решений, нелегальном заключении людей, распространении личных данных, рассмотрение дел при отсутствии заявителей.

"Так будет каждый раз, когда против Молдовы будут применены санкции за неправильные действия этих людей", - сказал министр, добавив, что для возмещения убытков будет изыматься имущество лиц, по вине которых страна проиграла в ЕСПЧ.

Он также отметил, что речь идет о судьях из местных инстанций, Апелляционной палаты, Высшей судебной палаты, а также о представителях местных прокуратур и Генпрокуратуры. Министерство юстиции в ближайшее время обнародует список этих лиц.

В 2014 году ЕСПЧ зарегистрировал более 1 000 исков против Молдовы. На основании решений суда республика была обязана выплатить более 8 700 000 леев (около $423 000).

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