Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх - 2018 будет разыграно семь комплектов наград. Вчера, в первый день соревнований, на первое место в общем медальном зачете вышла сборная ФРГ, в активе которой два золота - в биатлоне и прыжках с трамплина.

Вот в каких видах спорта сегодня выйдут на старт украинские спортсмены.

Фото: dsmsu.gоv.ua

Напомним, что первый день стал триумфом для сборной Голландии. Конькобежки из этой страны заняли весь пьедестал почета после гонок на дистанции в 3 000 метров.

Олимпийской чемпионкой стала Карлейн Ахтеректе (ее результат 3.59,21), второе место заняла Ирен Вюст (3.59,29), а Антойнетте де Йонг стала бронзовой призеркой (4.00,02).

Также мы рассказывали, что на Играх - 2018 Швейцария разгромила объединенную Корею в женском хоккее.