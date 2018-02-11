Стало известно, когда состоится бой Ломаченко с Линаресом
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что проведет бой с венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Об этом сообщает "Трибуна".
"Сейчас переговоры идут с Линаресом. Промоутеры уже улаживают нюансы и сказали, что в течение недели подпишут контракт на бой. На 90% это будет Линарес, 12 мая в Нью-Йорке на большой арене", - сказал Ломаченко.
Отметим, что бои украинцев Усика и Ломаченко вошли в десятку самых долгожданных поединков года.
Как сообщала "Страна", менеджер Ломаченко рассказал, кого наш боксер побьет в ринге в следующий раз.
Напомним, уже после боя с Ригондо Ломаченко начал худеть, чтобы перейти в легкий вес.
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