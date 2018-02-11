Активистка Femen, обнажившаяся перед Порошенко, прокомментировала слухи, что ее на Венский бал провел посол России
Активистка Femen Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) на Венском балу оголила грудь, на которой красовалась надпись "Порошенко, нах$й c бала". После этой акции в некоторых СМИ появилась информация, что Алису в оперу провел, якобы, посол России, который, судя по фото, шел недалеко от секстремистки.
Однако сама Алиса Огонек в комментарии "Стране" высмеяла эту версию.
"Познакомились я в венской пивной с богатым папиком. Он представился российским послом, я британской королевой. Его дружок предложил еще по пиву и на дискачь! Очнулась голая в мусорке", - сказала нам Алиса Огонек.
Отметим, что билеты на Венский бал можно было приобрести даже в день самого мероприятия. У перекупщиков они стоили от 350 евро (при официальной цене в 290). Поэтому активистке "Фемен" не зачем было идти на бал вместе с послом. Она свободно могла пройти, купив билет.
Напомним, ранее "Страна" в материале "Кто за стол, кто на бал", расссказала о том, как Тимошенко и Порошенко вышли в люди на расстоянии 7000 километров друг от друга.