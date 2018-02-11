Активистка Femen Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) на Венском балу оголила грудь, на которой красовалась надпись "Порошенко, нах$й c бала". После этой акции в некоторых СМИ появилась информация, что Алису в оперу провел, якобы, посол России, который, судя по фото, шел недалеко от секстремистки.

Однако сама Алиса Огонек в комментарии "Стране" высмеяла эту версию.

"Познакомились я в венской пивной с богатым папиком. Он представился российским послом, я британской королевой. Его дружок предложил еще по пиву и на дискачь! Очнулась голая в мусорке", - сказала нам Алиса Огонек.

Отметим, что билеты на Венский бал можно было приобрести даже в день самого мероприятия. У перекупщиков они стоили от 350 евро (при официальной цене в 290). Поэтому активистке "Фемен" не зачем было идти на бал вместе с послом. Она свободно могла пройти, купив билет.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Кто за стол, кто на бал", расссказала о том, как Тимошенко и Порошенко вышли в люди на расстоянии 7000 километров друг от друга.