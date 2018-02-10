В Сирии за сутки погибло 11 турецких военнослужащих в ходе операции против курдов, получившей название "Оливковая ветвь". Двое военых стали жертвами крушения вертолета в провинции Хатай на турецко-сирийской границе.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на "Генштаб ВС Турции.

"Еще четверо наших боевых товарища погибли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне, еще двое солдат получили ранения", - говорится в заявлении.

Таким образом, сегодня турецкая армия понесла наибольшие потери с начала операции в Африне, в ходе которой, по данным генштаба, 30 военных погибли и более 70 были ранены.

К тому же, сегодня была потеряна первая единица авиатехники - вертолет Т129 АТАК, экипаж погиб.

Опубликованы фотографии шестерых, из одиннадцати турецких военнослужащих, погибших сегодня.

Фото: T.ME/Warjournal

По последним данным, в Африне с начала проведения операции погибли уже 30 турецких военных, ранения получили более 70. Как утверждают ВС Турции, за это же время они "нейтрализовали 1141 террориста".

Как сообщала "Страна", 20 января Турция объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных отрядов в Африне, которые Анкара считает террористическими. И уже 21 января турецкие сухопутные войска вошли на территорию Сирии и стали продвигаться в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".