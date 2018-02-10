Сегодня, 10 февраля, футболисты киевского "Динамо" провели очередной матч на сборах в Марбелье. Наши футболисты разгромили венгерскую команду "Видеотон" (5:0), передает Укринформ.

Мячи забили Николай Шапаренко (7-я минута), Дерлис Гонсалес (23), Денис Гармаш (32), Томаш Кендзера (57) и Дьемерси Мбокани (90).

Напомним, в предыдущих матчах подопечные Александра Хацкевича сыграли внчью со шведским "Эстерсундом" (2:2), проиграли венгерской команде "Академия Пушкаша" (2:3) и обыграли китайские клубы "Хэбэй Чайна Форчун" (2:1) и "Тяньцзинь Тэда" (3:1).

"Динамо" 11 февраля проведет в Марбелье еще один контрольный поединок. Соперником киевлян будет норвежский "Сарпсборг-08".

Первый официальный матч в нынешнем году команда сыграет 15 февраля с греческим АЕК в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что основной голкипер "Динамо" пропустит матчи в Лиге Европы из-за травмы.

Также мы рассказывали, что в "Динамо" рассказали болельщикам, как вести себя на матче с АЕК, чтобы не попасть в полицию.