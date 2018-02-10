Директор Института философии Мирослав Попович скончался на 88 году жизни. Об этом сообщает проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович родился 12 апреля 1930 года в Житомире. Попович награжден Золотой медалью имени В.И. Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015 - звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Страшная и грустная весть - ушел из жизни Философ, Мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному Учителю!", - сообщил Владимир Бугров.

Фото: Володимир Бугров/Facebook

Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Как сообщала "Страна", в вузах МВД Украины теперь можно получить степень доктора философии.

Напомним также, что в США умер философ-провидец, который предсказал появление интернета и клонирование.