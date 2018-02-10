Сербский адвокат Срджан Алексич создает рабочую группу юристов, которые будут заниматься подготовкой исков против стран НАТО за применение обедненного урана во время бомбардировок и артобстрелов бывшей Югославии.

Об этом сообщает портал B92.

По словам адвоката, взяться за это дело он решил после того как следователи в Италии подтвердили связь между использованием обедненного урана и болезнями военных, которые провели в Косово 3 месяца. Верховный суд Италии по результатам этих расследований присудил возместить убытки итальянским военным, которые входили в воинский контингент, в свое время воевавший на территории бывшей Югославии.

По словам Алексича, більше всего обедненного урана было применялось на юге Сербии, и группа юристов и экспертов различных отраслей, которую он собирает, подготовит соответствующие доказательства для исков.

Адвокат также анонсировал международный конгресс в начале лета, на котором он планирует привлечь иностранных экспертов для сбора доказательств.

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