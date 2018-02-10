В Сумах 9 февраля произошло ДТП с участием сотрудника пенитенциарной службы. Пострадавшая 16-летняя девушка находится в коме. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

В отношении 25-летнего водителя, сотрудника пенитенциарной службы по факту нарушения правил безопасности дорожного движения проходит проверка руководства прокуратуры Сумской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 8.00 утра. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил на пешеходном переходе по улице Роменская 16-летнюю девушку.

Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Водителю, который работает в должности директора предприятия исправительной колонии, уже вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Подозреваемый с жалобами на плохое самочувствие сразу обратился в больницу.

Сегодня, 10 февраля, по ходатайству прокуратуры медработниками предоставлена ​​справка, что состояние мужчины удовлетворительное, однако в госпитализации он не нуждается, а значит, с ним могут проводиться необходимые следственные действия.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - он находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура уже подготовила ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.

"Такие действия обусловлены наличием рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может, в частности, препятствовать расследованию уголовного производства", - говорится в сообщении.

Автомобиль незадолго после ДТП Фото: Наталя Науменко/Facebook

Впрочем, родственники пострадавшей просят всех неравнодушных сумчан завтра в 10.00 прийти к Заречному райсуду Сум (напротив библиотеки Украинской академии банковского дела) в пер. Академическом, чтобы дело "не спустили на тормозах".

Как сообщает журналистка Елена Адаменко на своей странице в Facebook, родственники и близкие собираются устроить митинг-обращение в суд с просьбой рассмотреть безотлагательно ходатайство и взять под стражу водителя.

От себя журналист добавляет, что 25-летний подозреваемый - директор предприятия сумской исправительной колонии № 116 Владислав Владимирович Павлик, сын известного во времена Щербаня в Сумах Владимира Павлика. "Поэтому и сам водитель непростой, и родители такие же. Родственники девушки считают, что он может избежать правосудия. Коллеги-журналисты, думаю, мы обязаны объективно и полно освещать это дело. Приходите завтра в суд!", - написала Адаменко.

Фото: facebook.com/elena.adamenko1

Как сообщала "Страна", ранее в Сумах пенсионерку сбила маршрутка и тут же переехал Lanos.

Также напомним, что в Сумах пьяный лейтенант полиции протаранил патрульный Приус.