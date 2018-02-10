В Украине в прошлом году на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных группировок. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в суд направлено 80 уголовных производств относительно организованных групп.

Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Кроме того, были раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях.

"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", - отметил начальник криминальной полиции.

Как сообщала "Страна", полиция Украины начала "охоту" на иностранных воров в законе.

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