Житомирские пограничники вместе с сотрудниками полиции задержали в зоне отчуждения ЧАЭС туриста-экстремала из Азербайджана. Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом сообщает пресс-группа Госпогранслужбы.

39-летний житель Баку был задержан в Киевской области. Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС.

Сейчас представителями Нацполиции составлены все процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Фото: dpsu.gov.ua

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали грузовик с радиоактивным металлом из зоны ЧАЭС.

Ранее в сети показали, как выглядит защитная арка над энергоблоком ЧАЭС изнутри.